為了對抗難以解決的通貨膨脹問題，聯準會周三宣布升息3碼，且7月份也有可能再升息3碼，展現強烈對抗通膨的決心，然而在此背景下，消費者支出數據出現疲軟，讓不少專家認為，美國出現經濟衰退的機會變高。

綜合外媒報導，聯準會升息3碼後，聯邦資金利率來到1.5%至1.75%區間，由於升息幅度符合市場預期，刺激美股四大指數皆收紅。不過分析機構Moody’s Analytics貨幣政策研究主管Ryan Sweet認為，「聯準會未來將一直升息到決策者控制住通膨，但風險在於此舉也會破壞經濟，且成長正在放緩，金融市場開始收緊與取消寬鬆貨幣政策，尚未對經濟產生影響。」

富國銀行經濟學家也改變先前認為經濟會軟著陸的說法，並認為2023年中期可能會出現溫和衰退的狀況。經濟學家Jay Bryson則表示，「接下來的溫和衰退狀況可能類似1990至1991年的情況，我認為最好的狀況是，盡量尋找非常顛簸的著陸，並希望通膨數據能就此減緩。」

報導指出，聯準會升息3碼後，接下來仍有持續升息的機會，並預估今年年底的利率會從3月份預測的1.9%攀升至3.4%左右，在此狀況下，高利率將使得一些潛在買家拒絕購買房屋，使用信用卡借款、車貸所付出的代價會更高。

分析機構Bankrate高級經濟分析師Mark Hamrick表示，「我們將看到過去幾年來從沒有看到的貸款利率，隨著全國各地的高房價問題，住房負擔能力指標將從黃色區域移到紅色區域。」