致伸(4915)今年配息3.1元，將在下周6月23日除息。公司5月營收68.67億元，年增34%，累計前5月營收為311.3億元，年增9.87%。

2022年致伸拿下美系電動車大廠柏林廠認證，上海廠則持續認證新車款，雖然短期上海封城影響2Q ADAS的需求，但預估需求遞延至H2，2022年車用ADAS成長可期；警用相機方面，2021年亦因缺料問題，導致部分出貨遞延至2022年，預估2022年整體視覺影像營收年增可達30%~40%。

法人分析，2022年缺料問題改善，致伸新增手機專案、車用/警用相機成長、商用設備印表機專案2Q出貨，專業聲學成長、電競需求可望於下半年回溫，H2為聲學產品的出貨旺季，2022年營收與獲利高峰將落在3Q，預估全年營收雙位數成長。

致伸近年將聲學、視覺與人機介面等技術延伸出新事業產品，公司未來在新事業領域上，不會只追求大品牌客戶，將增加在市場有領導地位、產品毛利率高的中大型客戶(例如警用相機客戶美國市占率達70-80%，年營收貢獻上億美元)，有助公司穩定成長。

致伸首季營收比重:interface(電腦周邊:鍵盤、滑鼠、無線充電，擴充基座等)佔43%、Audio(影音設備、音響、TWS等)佔34%、Business Equipment(印表機、掃描器等)佔5%、Visual(ADAS、警用相機、手機相機模組等)佔18%。客戶包:Bose、亞馬遜、Dell、HP、聯想、TESLA與雷蛇等。