為了抑制漲幅愈來愈大的通膨，美國聯準會在過去幾個月也不斷釋出會以升息來與之對抗。因此，早在4月份，中國大陸就已經減少對美國公債的持有，且降至2010年5月以來最低。無獨有偶日本也跟進，將手邊美債減至2020年元月以來新低。

根據美國財政部15日最新資料，中國大陸4月份所持的美國公債，已經減到12年新低。因此，考量到聯準會升息態度日趨堅定，美公債價格也將下跌之下，中國大陸此舉將可避免日後的損失更多。

此美債報告指出，中國大陸4月份持有的部位，從3月大概1.04兆美元大減362億美元，但還是有1兆美元左右。至於2010年5月時，中國大陸的美債庫存量則是8437億美元。

債市專家認為，中國大陸減持美國公債一事，不能只是從金融角度來觀察，有可能中國大陸是擔心日後與美國之間的政治風險升級，才慢慢重置手中的全球外匯布局。

中國大陸4月減持美國公債，也導致整體外國持有美債規模縮小。總體來看，各國手裡的美債從3月7.61兆美元，下滑至7.46兆美元左右，也創2021年4月以來最低。不過，在價格下跌之下，殖利率可因此被推升。資料顯示，美國有指標性意義的10年期公債殖利率，在4月初時為2.3895%，但到4月底，已經大漲約55個基本點，逼近3%到2.9375%位置。

對日本來說，由於日圓兌美元匯價直直落，故日本4月持有的美國公債，也降至兩年多最低。對日本投資客來說，在拋售美國公債的同時，可趁機享有匯差的利得。根據統計，日本美債持有金額從3月1.23兆美元，雖降至4月約1.22兆美元，不過，日本還是美國最大的債權人。

相對於美國政府公債，當地公司債反而比較搶手。繼3月全球資金淨流入333.8億美元，並創2021年3月以來最多之後，4月繼續買進225.87億美元，且是連續買超4個月。

至於美股方面，外資在4月共賣出71億美元等值的美國股票，3月份則淨流出943.38億美元，創1978年有此統計數據以來最多。同時，這些外資已經連4個月都在拋售美股。