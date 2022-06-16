歐洲股市在周三終止了連續6個交易日的下跌；周三稍早，歐洲央行(ECB)宣布了措施，要抑制債券市場的潰敗，然而仍有投資人認為ECB行動不夠果決。

周三泛歐Stoxx 600指數收漲5.78點或1.42%，為413.10點，盤中最多漲1.96%。

在周三臨時會議過後，ECB表示，將調整並對於到期債券進行再投資，以協助歐元區部分負債累累的國家度過困境，並將設計一種新工具，以防止歐元區債券市場出現分裂。

在ECB的聲明發布後，歐元區股票指數也反彈1.6%，歐元區銀行股彈升2.5%。

Janus Henderson資產管理集團全球綜合策略主管Andrew Mulliner認為，ECB的作為讓投資人鬆一口氣，但是ECB如果要維持鷹派立場，就必須快一點實施對抗(債市)分裂的工具。

義大利股市的銀行股升幅稍微收窄，但是也大漲4.3%；義大利債券殖利率也下降。

美聯準會在歐股收盤稍後公布了新的政策，與多數交易員預期的一致，升息75個基點。全球市場此前一直走跌，原因為擔心美國激進升息，將把美國經濟推入衰退。

瑞典醫療裝置製造商Getinge下調了今年銷售前景，股價暴跌17.5%，報206瑞典克朗。

全球第二大時尚零售連鎖商店H&M在公布上季銷售優於預期之後，股價仍下跌6.5%，報124.6瑞典克朗。