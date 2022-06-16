大鑫資訊股份有限公司進口之富樂快篩，遭檢調發現涉嫌以大陸劣質品混充美國貨，執行長黃南競遭收押。國民黨智庫執行長、前立委柯志恩昨（15日）更在節目爆料自己認識黃南競，她指出黃原先是一間眼鏡行的老闆，曾配給她錯誤度數眼鏡，同時自身也問題百出。

「富樂」黑心快篩試劑案，調查局查出，進口商「大鑫資訊」執行長黃南競，將過去任職「醫優科技」申請進口富樂資料「帶槍投靠」大鑫公司，將美商委託大陸業者生產的低價歐規試劑，佯稱是美製高價家用試劑矇騙衛福部食藥署進口賺差價。調查局除協助食藥署全面稽查、回收試劑外，且為因應後續求償事宜，已清查黃南競、大鑫負責人朱壽暉名下資產，以防其脫產。

對此柯志恩昨在政論節目《少康戰情室》指出，自己多年前就已認識黃南競，她指出自己擔任淡江大學教務長時，「黃南競在樓下賣眼鏡」，有驗光師執照的黃卻配給了她錯誤度數的眼鏡「一戴就10年！」。柯志恩更爆料，黃南競是同校博士生，曾與老師發生衝突，本身有財務、經濟與感情等諸多問題，「最後是被學校掃地出門，真的不懂為什麼他馬上又可以變賣墨水匣的，他不是賣眼鏡的嗎？」

柯志恩痛批，身為墨水匣商的黃竟然可以拿到EUA證照，「不只是膽大包天，也神通廣大！」，也質疑，是什麼樣的系統，可以允許十幾個公家單位購買大鑫進口的劣質快篩？柯志恩更直言，在此過程中，相關的監控系統內一定出現嚴重的瑕疵，「否則這樣的執行長哪有辦法做出這樣的事情？」