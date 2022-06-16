輪胎行被大火燒得面目全非，僅剩鐵皮。（民眾提供／邱立雅竹市傳真）

新竹市東大路正義輪胎行15日深夜一場惡火，奪去祖孫3代共8人性命，起因竟是屋主的兒子因與母親細故起口角，憤而購買汽油縱火，由於建物及室內物品均為易燃物，導致全家僅屋主與兒子逃生生還。該輪胎行在網路評價為五星好評，民眾大讚老闆維修效率棒，還有人特意北上消費。

發生大火的正義輪胎行過去經營是有口皆碑，消費過的網友特意讚賞表示師傅師傅到府維修的效率超棒，價格又公道，讓該名網友無限感動。也有網友大讚老闆服務超好，科學園區爆胎卡到下班時段，一通電話老闆不二話就過來了，「真的超謝謝老闆。」

還有網友在國道爆胎，打遍各種緊急求助電話都無人回應，最後找到這家輪胎行，老闆二話不說前來救援，讓網友感激涕零。而更多網友表示該家輪胎行收費公道，老闆說一是一，消費者不怕被當成盤子。

不過正義輪胎行在事發後，在google地圖已被改為永久停業，但仍保留過去零負評的五星好評紀錄。也有不少網友上網悼念，表示剛好在附近看到大火，未料裡面有這麼多人，願死者安息，請老闆節哀。