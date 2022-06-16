國內疫情持續嚴峻，如果解封及國境開放後，您最想去那裡玩？從事旅行業超過27年的資深導遊林龍應葫蘆墩文化中心邀請，18日以《就要醬樣子玩!台灣＋紐西蘭》為主題，帶領大家認識不一樣的台灣與紐西蘭，分享他的獨家秘境與私房景點；待疫情趨緩就可準備好行囊踏上旅程！講座活動採自由入場，歡迎民眾踴躍參加。

葫蘆墩文化中心說，以急智反應聞名的資深導遊林龍，除了是唱作俱佳的人氣導遊，更成功跨界成為通告藝人、節目主持人及旅遊作家，他擅長風趣適切的引經據典，對各地俚語風俗，及旅程中發生過的趣事、風土人文、奇人異事皆能侃侃而談。

葫蘆墩文化中心指出，此次《就要醬樣子玩!》講座，將分享林龍心中的寶島山水，及上帝留給自己退休後的地方「紐西蘭南島」，以自創的順口溜及充滿熱情幽默的笑點，宛如欣賞一場精采的旅遊脫口秀。

林龍說，本次講座將介紹各鄉鎮的隱藏版景點，讓大家發現台灣之美，以及被喻為「世上最後的人間淨土」、南太平洋上最純淨島國的紐西蘭，原始自然環境被完整保存，身處其中彷彿仙境一般。不管是台灣的祕境還是紐西蘭如詩如畫的風景，大家不妨先列入口袋名單，待解封後再親自去體驗。