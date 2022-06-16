日本25歲男偶像安藤誠明（TOMO），在2019年曾參加日版選秀節目《PRODUCE 101》，雖比賽最後落選，但他仍憑著帥氣外表與超高人氣加入日韓男團「ORβIT」的行列，近期還展開全國巡迴表演，人氣不斷攀升。而私底下爆出與30歲超辣賽車王后交往並同居的安藤誠明，近日傳出兩人在街頭發生爭執，他甚至出手攻擊女方，被鄰居目睹後立刻報警。

根據日本媒體《週刊文春》的報導，安藤誠明與賽車王后A子相識1個月後就開始交往，兩人還一起在東京同居，但佔有慾相當強的安藤誠明，在兩人交往後開始要求女友辭去拋頭露臉的工作，並承諾會在2年後結婚。不過，安藤誠明在交往過程中疑似不安感及忌妒心作祟，除了在女方與女性友人相約吃飯時，曾傳送100多則訊息詢問女友與友人見面的細節；兩人行房時他還曾掐住女方的脖子、甚至在對方身上留下咬痕，毆打對方等等，強烈的佔有慾令女方開始心生恐懼。

女方受訪時透露，安藤誠明剛開始只是輕輕掐住脖子，之後也對她很溫柔，因此她沒多說什麼，但後來安藤誠明只要喝了酒加上突然燃起的忌妒心，就會突然情緒失控開始毆打她的臉，她只能懇求對方「別再打了」。

另外，兩人某次還在街頭爭吵，安藤誠明出手推倒女方被鄰居見狀趕緊報警，警方趕到現場後他也坦承施暴，隨後女方取得醫生的傷害診斷證明，兩人的關係就逐漸變調，女方因此陷入憂鬱一度吞藥輕生獲救，離開醫院後她便收到警方告知，遭男方指控她是跟蹤狂，兩人便沒再見面，也讓她傷透了心。

對此，安藤誠明的經紀公司跳出來否認家暴，也否認性暴力，並指控女方以結婚不斷逼迫，但男方只想先把演藝工作做好。另外，對於女方吞藥送醫以及跟蹤狂一事，經紀公司也坦言知道此事，但安藤誠明為了不讓女方被戴上犯罪者的標籤，因此沒有備案也沒有提出受害申請，只是想要斬斷兩人的關係。

事後，男團「ORβIT」於官網上發出聲明，再度說明兩人交往的始末，也強調公司已做出誠心地回應但周刊報導卻偏坦女方，讓他們深感遺憾。目前安藤誠明身心憔悴且深刻的反省當中，公司坦承監督不周但一定會保護藝人，對於女方不實的爆料將透過法律處理。