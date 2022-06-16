晶圓代工大廠台積電(2330)董事會核准2021年第四季配息2.75元，今（16）日以506元參考價除息交易，開盤即以上漲9元的515元火速完成填息，漲幅1.78％，最高上漲10元至516元、漲幅1.98％。不過，三大法人本周迄今合計仍賣超達5萬7624張。

台積電去年第四季每股盈餘（EPS）6.41元，董事會核准配發每股現金股利2.75元，盈餘配發率約42.9％。證交所統計，台積電除息將使發行市值減少約713億元，影響加權股價指數約23.13點。

台積電2022年5月自結合併營收1857.5億元，月增7.6％、年增達65.3％，再創歷史新高。累計前5月合併營收8493.43億元、年增達44.9％，續創同期新高。公司預期第二季合併營收約季增3.2～6.7％、達約5068.8～5241.6億元，連8季改寫新高。

台積電總裁魏哲家日前股東會時表示，今年不含記憶體的半導體市場預期將年增約9％，晶圓製造產業年增近20％，台積電以美元計價營收年增率將達到或超越展望27～29％區間的高點，董事長劉德音進一步指出，今年美元計價營收預期將成長約30％。