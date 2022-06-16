新竹市輪胎行晚間10時許家人起口角縱火，祖孫3代8人葬身火海，疑屋主兒子縱火。（新竹市消防局提供）

新竹市警消針對輪胎行縱火案說明，警消表示，由於陳嫌使用大桶礦泉水寶特瓶裝汽油縱火，到達現場時建築物四面火光都已竄出，專業研判當下罹難者要生還機率低，警消現場也沒有聽到呼救聲。

警消表示，昨晚獲報後趕抵現場，但現場火勢猛烈，現場內已沒有任何呼救聲，根據目擊者及陳父描述，以及警消到場時間研判，不到9分鐘就釀8死慘劇。

新竹輪胎行縱火案家屬關係圖。資料來源新竹市政府。（圖／陳友齡製表）

警消在22：36控制火勢，22：45將火熄滅，警消人員事後進入搜救，不幸發現8具罹難者。1樓部分是縱火現場，當時店家休息打烊，把機車牽到1樓門口，嫌犯因為家庭糾紛，用汽油縱火，把汽油往4台機車附近潑灑，很快就全面燃燒，當時有4名小孩在2樓，研判4個大人先跑往2樓看小孩救出，但因火勢全面燃燒，到達2樓後就失去意識被嗆昏。

警消表示，1樓2樓用易燃材質裝潢，2樓燒穿後，8罹難者掉落到1樓地面，在1樓靠近門口靠近輪胎後右後發現8具遺體。警消到場時，陳姓嫌犯已逃出火場，站在安全島上，他有燒灼傷但意識清醒。

警方表示，陳姓嫌犯疑似和家人發生口角縱火，警方逮捕後戒護就醫，死者分別是嫌犯母親、妹妹、老婆、3個孩子，兄嫂跟兄嫂的孩子。陳嫌跟家人爭吵後外出購置汽油潑灑縱火，過去並無家暴紀錄。