高人氣網紅「小P」憑藉火辣身材和高超琴技，經營Youtube頻道《Pan Piano受到粉絲喜愛，至今為她贏得325萬訂閱，每次亮相造型總給人驚喜，曾扮演動漫人物甚至穿著比基尼露出完整曲線，在新片卻少見把自己全身包緊，不太像小P一貫作風，怎知影片1分鐘轉場，小P褲子卻直接消失掀起網友暴動。

小P在Youtube頻道上新片，這次她扮演「SPY×FAMILY間諜家家酒」女主角約兒，片中她穿上紅色低胸毛衣和褲子，儘管露出美肩和美背，但與以往尺度有極大落差，不大習慣小P彷彿換了個人，想不到彈奏進行1分鐘時，隨著音樂的節奏變換轉場，小P紅色褲子一截直接消失，露出翹臀黑色蕾絲小可愛。

如此創意的剪接手法也再度引爆話題，有網友就在PTT以「Pan Piano這套新衣服的腰身你給幾分？」為題發文，狂喊「這個腰身好像有點料欸，我很喜歡，如果要評分的話，大家會給幾分呢？」辣露完美腰身，口水簡直都要流下來。網友也紛紛附和「背後式風景更好」、「腰身真的好美啊」、「羨慕腰身這麼美」。

其他網友也也難掩內心激動，把注意力投射在小可愛：「內褲真色老公真爽」、「當然是瞪大眼睛看」、「色氣滿點讚讚讚」、「太色了吧原本有褲子的」、「想抓著腰瘋狂處理」、「晚上都不用睡了看這個就好」、「鏡子的畫面會突然透視成蕾絲內褲」、「彈到一半露褲子還真是前所未見」。