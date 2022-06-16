知名網紅鳳梨（吳泓逸）以台式幽默性格爆紅，近來與夜店DJ女友歐菈感情穩定，還不時公開曬恩愛羨煞旁人，近日才在社群媒體爆料女友「每晚尋歡至少5次」，未料昨（15日）卻在臉書公開女友偷吃的鐵證，立刻掀起網友討論。

鳳梨日前在臉書曬出與女友歐菈眼睛被打上馬賽克的合照，接著表示：「女秘書任職一年八月，每晚尋歡至少五次…昨夜嬌喊：我還要…網一片驚！台男老闆大嘆吃不消，自爆已瘦五公斤，近期考慮職務調動」，隨後在留言區附上一名眼睛打碼的女子自拍養眼照，並寫道：「各位怎麼看呢？示意圖！非當事人」，不過眼尖網友直接認出就是歐菈本人。

鳳梨曬出女友開會偷吃食物的影片。(鳳梨 吳泓逸臉書)

未料，鳳梨昨(15日)又於臉書曬出15秒的影片，只見他與歐菈和其他同事正在公司開會，沒想到歐菈不顧所有人專注討論時，直接拿起食物往嘴裡大口塞，吃的津津有味的模樣，讓鳳梨忍不住吐槽：「有時候我真的不知道請這個秘書幹嘛」，更在底下留言：「開會也不會幫我準備資料...也不會整理重點...然後還被拍到偷吃東西...真的很慘」，更以「越南人聽不懂國語只能偷吃東西」揶揄女友一番。

對此，歐菈也不甘示弱反擊：「好吃餒，老闆你要吃嗎」，兩人一來一往的逗趣互動，再次掀起網友熱議：「看到這個被框起來的秘書畫面，肯定夜間時段相當認真幫鼠叔準備資料，外加好好辦事情」、「懷孕了容易肚子」、「看起來很大根!而且很熟練，因為19.5的關係嗎」、「畫面可以看得出來非常專業，鼠暑不要再嫌了！口在嫌，身體卻很誠實」。