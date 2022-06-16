42歲湯唯和韓國導演老公金泰勇結婚8年，育有1女，日前驚傳兩人婚變，湯唯暗示要帶女兒回大陸生活，但事後被當事人否認，湯唯還曬出夫妻倆和女兒6隻腳的照片，證明感情無異狀。最近有網友目擊湯唯帶女兒去做PCR，可見6歲的Summer暴風抽高，還留了一頭可愛短髮，但不見金泰勇在身邊。

湯唯2010年拍攝電影《晚秋》時與韓國導演金泰勇結緣，4年後兩人發聲明宣布結婚，寫下：「因為電影，我們相識相知，然後又從朋友成為戀人，以後，我們還會稱呼對方為老公老婆，雖然我們都得再去學門外語，但這是我們最幸福的一刻」，2016年兩人晉升父母生下女兒Summer。

網友目擊湯唯帶女兒去做PCR。（圖／取自新浪娛樂）

今年2月，港媒爆出湯唯和金泰勇至今已分居超過半年，湯唯回大陸後不論受訪或在IG發文都沒提到老公，去年10月過生日時，身邊也只有女兒陪伴，而她出席活動時更說：「會回到中國安一個舒服的家，然後好好的享受生活。」似乎暗示婚變，但湯唯在大陸的經紀公司否認，強調：「她和老公非常幸福，現在還為老公電影配音，一家人好好的」。

湯唯近日參加演出韓國名導朴贊郁的新片《分手的決心》，更和劇組一同到坎城影展宣傳，劇中湯唯大展韓文功力，說起韓文相當標準，被粉絲大讚是語言天才。而最近《新浪娛樂》報導，有網友直擊湯唯帶女兒去做PCR，可見Summer已經長高到超過湯唯的腰部，穿著綠白斑點的長褲，相當可愛，而湯唯相當親民，還跟目擊的網友點頭示意打招呼，其他網友好奇湯唯不是現在人在韓國忙宣傳？該網友又補充是5月5日見到湯唯的，當時怕打擾本人才沒上傳照片。