運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬雞、鼠、龍的人從6月開始迎接好運，屬雞的人有迎接成功的機會，屬鼠的人能接財接福，屬龍人有望升官發財，不過屬雞、鼠的人今天起要注意健康問題，太粗心將會疾病纏身。

▍1.生肖雞

屬雞的人溫和友善，能夠把握好每一次機會，6月開始，命宮碰巧得「太陽」、「德財」吉星關照，待機遇一來，運勢飆漲，倘若真的接住這個機遇，錢財漲不停，將能有發達成功的機會。

不過屬雞的人今天起2天要謹慎一點，因為疾厄宮不幸遭遇「火星」、「沉浮」凶星影響，導致健康運勢方面不太好，要注意別著涼了，另外，對於有些朋友來講，如果每天都感到很累，那麼得注意，需要增加休息時間了，不適宜節食減肥，運動最實際。

▍2.生肖鼠

生肖鼠的人之前1個月命宮因「沉浮」、「歲破」這兩顆煞星作亂，因此大部分的屬鼠人整體運勢很一般，身邊難有意外之喜，等到6月上旬，整體運勢都逐漸轉好，田宅宮有「鴻梓」、「龍德」吉星傍身，要是把握住這次的好時機，不僅接財接福，並且餘生都是幸福。

不過屬鼠的人今天起6天，命宮不幸碰到「火星」、「暴敗」凶星作祟，會導致健康運勢比較糟糕，要提防腸胃不適的問題，同時對於少數人來說，近幾天小心容易感冒，跳舞是不錯的減壓方式。

▍3.生肖龍

屬龍的朋友生來屬相五行土旺盛，他們悠然自得，喜歡並善於交際，6月上旬開始，1976、1988年生的屬龍人陽氣聚集，日支五行火相助，構建火生土相生局，機緣一來，賺得盆滿缽滿，不是升官就是發財。另一方面，屬龍的人，也許是好運連動桃花，一部分人桃花運大增，對於單身的人來說，如果想盡快脫單，那麼應當多努力賺錢，不然禮物、玫瑰花都買不起。

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