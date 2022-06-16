警方攻堅逮捕威震集團成員。（警方提供）

威震集團董事吳明達（左二）因教唆殺人遭警逮捕。（陳鴻偉翻攝）

萬華角頭芳明館位在西園路的開發公司，4月底遭林姓男子持衝鋒槍朝鐵門狂開7槍，林男事後自首，北市警方循線追查，認為大同角頭「威震集團」的大哥吳明達涉嫌教唆，15日兵分多路逮捕吳在內的11嫌，背後涉及千萬元的債務糾紛，檢警查出吳甚至2度買兇，想要槍殺芳明館大哥「源董」但未遂。

警方調查，吳明達1999年曾槍殺北聯幫幫主唐重生，服刑17年後出獄，後在大同區從事土方工程，另創辦「威震愛心發展協會」，從事各種公益捐助，吳也經常在臉書po出各種慈善活動的照片。

據指出，新北市李姓建商曾是吳的金主，並曾借近2000萬給吳，李後來認識芳明館綽號「源董」的黃姓大老，雙方日趨熟絡，李後來向黃提及此事，黃便替朋友出面，開始向吳討債，此舉讓吳十分不滿。

警方調查，今年2月時，吳涉嫌2次透過中間人，找槍手想要狙殺黃姓大老，但最後都以失敗告終，第3次則是李姓建商位在新北市五股區的公司，也由吳找槍手開槍警告，第4次就是4月27日，林姓槍手開槍掃射芳明館開發公司，檢警認為4起槍擊均與吳有關。

據指出，芳明館遭開槍後，不少幫眾都主張「討回來」，檢警為避免事態擴大變成幫派混戰，除極力壓制芳明館動向，另經連月追查，日前鎖定29歲高姓、28歲侯姓男子等共犯，在雙北、桃園循線逮捕10嫌，查扣棍棒、刀械、毒品等證物，另於15日清晨在雲林逮捕吳明達。

吳應訊時否則涉案，強調自己並無買凶，4起槍擊均與他無關，其他共犯說詞也都避重就輕，但檢警結合相關事證，認定全案均為威震集團教唆犯案，警訊後依組織犯罪、毒品、槍砲、殺人等罪，將吳在內的11嫌依法送辦。