高雄遠洋漁船「屏新101號」大陸籍代理船長汪峰裕2012年涉嫌在印度洋公海指揮武裝保全持槍掃射落海的4名在海上漂浮的索馬利亞海盜，殘忍影片公開後引發國際關注，汪峰裕一、二審均遭依4個殺人罪重判26年徒刑，高雄高分院更一審16日宣判3個殺人罪改為無罪，刑期也從26年改為13年徒刑。

2014年8月Youtube流傳一段駭人聽聞影片，畫面中有4位皮膚黝黑的男子在海中緊抓著殘破的小艇載浮載沉，周圍數艘圍觀的船隻非但沒伸出援手，還有人無情持槍對4男掃射，屍體在被鮮血染紅的海水中漂浮，手段相當凶殘，影片不時還可聽見講中文的嘻笑、怒斥聲。

由於畫面中拍到一艘圍觀船隻上漆有「安全第一」、「春億217號」等中文字樣，經國際刑警組織轉交台灣檢警調查後發現，春億217號漁船只是在一旁圍觀，並非涉案船隻，而下令槍殺4名黑人男子的則是高雄遠洋漁船「屏新101號」大陸籍代理船長汪峰裕。

庭訊時，汪峰裕否認下令開槍射殺海盜，並強調影片中大喊「開槍！開槍！」的人明顯是東北口音，根本不是他，但合議庭認為，漁船上只有汪峰裕及他的叔叔是華人有辦法說流利中文，且只有汪峰裕有權下令開槍，移工也指認船上廣播「開槍」就是汪峰裕的聲音，法官認定是汪峰裕指示武裝保全開槍，一、二審均依4條殺人罪判處汪峰裕各13年有期徒刑，合併應執行26年。

汪峰裕不服判決提出上訴，最高法院發回更審，高雄高分院重新檢視相關事證，認為遭射殺的4名海盜當中，前3人是由武裝保全自行開槍射殺，汪峰裕大喊「開槍」後僅射殺1人，因此更一審將汪峰裕4條殺人罪其中3案改判無罪，汪的刑期也從26年徒刑改為13年，全案仍可上訴。