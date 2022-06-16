賭王千金何超蓮除了有高學歷，還有出眾的外貌，曾被譽為「全球最漂亮千金」，在2019年4月認愛大陸男星竇驍後，穩定甜蜜交往中；何超蓮雖然是千金大小姐，但性格卻爽朗不造作，時常出現在螢光幕前，近日她接受採訪，談到曾因為自己的身分被人家加錢，嘆這是「有錢人的原罪」。

何超蓮近日接受採訪，何超蓮創業選擇從麵店、麵包店做起，這種相對她顯赫出身卻做較平凡的生意，讓主持人感到訝異。面對主持人詢問如何定義創業，何超蓮回應：「我覺得創業就是成功率很低的東西，所以我為什麼說創業你一定要創你自己喜歡的一個東西，這樣你才會有熱情一直去做，對我來說創業就是拿自己存下來的錢去做一個賭博（的行為），看看會不會賭成功。」

身為豪門千金，何超蓮把事業看得非常重，她認為女人如果沒有事業，那在婚姻中會非常辛苦，有事業才能有底氣，這樣在婚姻當中兩個人才是平衡的。從中何超蓮提到創業艱辛，當時她父親剛過世第二天，她就為了生意去開會，和房東提出能不能減租金的時候，沒想到對方說「妳不會騙我說妳繳不起吧？妳何小姐沒有錢交租嗎？」，甚至直說還想要再漲租金，讓何超蓮大受打擊直言「為什麼要因為我的家庭背景這樣對我」。

何超蓮說自己出去談事情，她收到的報價永遠比別人高，回去和媽媽傾訴，媽媽告訴她是因為家裡面有錢，這就是原罪。而這樣的評價讓許多網友無法理解，直呼「讓我來承受這份罪」、「這個商場房東也是厲害了，看是何超蓮就坐地起價，不講武德啊」、「我來替你受罪吧既然那麼為難的話」