全球領先的光學解決方案供應商艾邁斯歐司朗（ams OSRAM）宣布，與全球LED驅動電源供應商英飛特電子（INVENTRONICS）達成協議，將向英飛特電子出售數位照明系統（Digital Systems）歐洲和亞洲的業務。艾邁斯歐司朗將繼續專注於高科技半導體業務，以及汽車、娛樂和工業照明業務。該交易標誌著艾邁斯歐司朗戰略實施的又一個里程碑，該戰略將專注於光源、視覺化和感測等核心技術領域，剝離非戰略的核心業務。本次交易遵循慣例交易約束。

艾邁斯歐司朗數位照明系統歐洲和亞洲的業務，主要在開發與傳統照明和LED照明相關的照明模組、軟體和可連接元件的電源。這些是專業照明應用燈具中，實現照明解決方案數位化和智慧化的重要組件。透過收購艾邁斯歐司朗數位系統歐洲和亞洲的業務，英飛特電子將能夠擴大區域與業務組合範圍。

英飛特電子執行長Marshall Miles表示，「我們對這筆交易感到非常興奮。我們堅信，這將為客戶、員工和股東創造更多價值。收購後我們將擁有強大的產品組合與效能，同時不與客戶競爭，使我們能夠成為LED驅動器的首選，實現可觀的市場占有率。」

艾邁斯歐司朗數位事業部（DI）執行副總裁兼總經理Wilhelm Nehring博士表示，「我們的目標是選擇一個能為我們的員工和客戶提供長期發展機會，並有能力為客戶創造額外價值的買家。數位照明系統業務部門和英飛特電子對技術擁有共同的追求，此次收購基於增長戰略，為業務發展和員工提供了令人期待的未來前景。」

艾邁斯歐司朗歐洲和亞洲數位照明系統主管 Gernot Steinlesberger博士表示，「我們期待加入英飛特電子大家庭。我們雙方都有豐富的市場經驗和客戶洞察，結合我們強大的歐洲和亞洲業務，我們將繼續為客戶提供卓越品質和前沿創新。」

歐洲和亞洲的數位照明系統業務擁有約600名員工，業務總部位於德國慕尼克附近的加興，業務遍及全球超過35個國家。英飛特電子是一家總部位於中國杭州的上市公司。該公司在全球營運，包括在中國、印度和墨西哥設有生產基地，在美國和荷蘭建立了經銷中心，業務辦事處遍布全球主要市場，為超過100個國家的客戶提供服務。