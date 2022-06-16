半導體檢測大廠閎康（3587）15日召開股東常會，通過每股配發5元現金股利。閎康董事長謝詠芬表示，閎康採用全球運籌模式持續擴張成長，今年資本支出拉高至15億元，用於各地實驗室添購設備以因應客戶檢測需求。閎康已站穩獲利成長的正向循環軌道，今年獲利可望再上一層樓。

謝詠芬表示，去年由於新冠肺炎疫情趨緩，全球經濟於谷底反彈，雖然外部有美中貿易戰持續延燒，但對內公司透過產品組合優化，加上營運效率持續改善，全年營收仍保持近10％的成長，毛利率大幅成長至35.9％，稅後淨利率提升至17.4％。

謝詠芬表示，閎康獲利成長已站穩正向循環的獲利軌道，加上因應客戶需求而擴增的資本支出，今年獲利可望再上一層樓，期許進入獲利繼續成長的黃金二十年。

謝詠芬指出，由於5G、高效能運算（HPC）、車用電子等新科技應用持續發展，各國認知半導體產業的重要性，競相扶植本國半導體供應鏈。加上半導體先進製程微縮技術持續研發，及世界各國進入5G世代，相關終端產品應用即將百花齊放，因而可預見的未來，半導體產業將為各國高度重視之產業，晶片開發及製程技術發展需求日益增加，對閎康帶來成長新動能。

閎康採用全球運籌模式持續擴張成長，目前共13個實驗室，主要佈局在台灣，分別在竹北2個、新竹3個、南科2個實驗室，加上海外市場佈局上海4個、廈門及日本各1個實驗室，今年因應客戶需求，深圳預計設立新實驗室，未來將持續在台灣及海外市場持續拓點。

謝詠芬表示，因應市場需求持續增加，今年資本支出高達15億元以上，主要用於各地實驗室添購設備以拓增服務量能。在台灣7個實驗室聚焦擴大材料分析產能以服務先進製程客戶；在日本名古屋則配合當地客戶需求，掌握先進製程及車用電子成長趨勢；在中國上海、廈門、深圳的實驗室受惠於第三代半導體及當地半導體供應鏈自主化需求快速成長。