2022台灣燈會在高雄（下稱台灣燈會）雖已閉幕，但打破框架、以藝術光影翻轉城市美學體驗的印象仍深植觀眾心中，更屢獲美國MUSE Design Awards等多項國際獎項殊榮。有著「設計界的奧斯卡」之稱的義大利國際設計大獎A' Design Award & Competition（下稱A' Design Award）日前公佈2021-2022設計獎競賽成果，由日本籍長友大輔與詹明旎所創作的台灣燈會新住民主題作品《脈動》榮獲銅獎肯定，在國際舞台中燦爛綻放台灣新住民共榮共好的美好力量。

身為2022台灣燈會總策畫的高雄市副市長史哲表示，這屆燈會大玩創意、翻轉城市，以創新思考突破過往燈會形式，從結合城市地景的主燈、驚喜而震撼的無人機表演，再到各主題燈區以多元跨域的創意所打造之精彩作品，成功造就許多令觀眾難忘的時刻，也讓高雄更有信心迎接即將來到的7月金曲獎、8月臺灣文博會，以及10月台灣設計展。此次2022台灣燈會的新住民主題燈光作品特別感謝有內政部與新住民發展基金的支持，在高雄市民政局與文化局共同規劃下，更加入了高雄市立美術館團隊的專業策展，展現台灣所蘊涵的新住民藝術家創作能量在國際上大放異彩，呈現出台灣多元族群共好的美學意象。

「很開心有機會在高美館的邀請下，用一個非常溫柔的燈光藝術與台灣的大家傳遞這樣的心情，也非常榮幸得到義大利A' Design藝術項目類銅獎的肯定」藝術家長友大輔與詹明旎表示，來到新的國度，不管是從語言、文化、風俗、人文，所有習以為常的日常對他們來說都是一場全新的冒險，因此需要擁有比平常人更勇敢的信念、更激昂的心情，包容也學習著與原來自己國家不同的風俗民情。他們進一步說明，2022 台灣燈會的衛武營展區中，在生態池及大片綠意的環繞下，《脈動》輕盈緩慢的飄舞在草地上，而他們將對未來旅程的激動期待轉換為一顆心臟跳動的過程，透過光線忽快忽慢、忽明忽暗去回應新住民初來乍到的忐忑或者興奮期待，與這片土地和居民共榮共生。

義大利國際設計大獎A' Design Award是全球最具指標性與影響力的設計大賽之一，評選範圍包含建築、空間、平面、家具、服裝、產品以及藝術等多達100個類別，由各領域的專業人士組成具有國際影響力的評審團精心評選出每年最具代表性的設計作品。本次獲得A' Design Award銅獎殊榮的燈會作品《脈動》，來自日本籍藝術家長友大輔與詹明旎共同組成的團隊－MisoSoupDesign，作品以自身經歷作為發想，體現新住民初來乍到全新國度的悸動心情，並運用擅長融合環境的空間結構與聲光效果之獨特巧思，創作別於以往且獨樹一格的燈光作品。該作以璀璨而閃耀的光線勾勒出獨特的森林微光地景，燈會期間亦吸引許多民眾駐足停留互動並打卡留念。(記者 賴奕熏/高雄報導)