消息面：

1.美國商務部周三公布5月零售銷售額月減0.3%，遠不及市場預期的月增0.2%，並為今年以來首度下滑，因供應短缺和汽油價格屢創新高，汽車買氣銳減。排除汽車項目，5月零售銷售額較4月成長0.5%。4月零售銷售額從月增0.9%下修為月增0.7%。分析師表示，5月的零售報告顯示美國的消費支出已經逐漸從商品轉向服務。隨著美國利率持續升高，車貸和卡債也料將進一步攀升，未來幾個月消費者支出可能持續受抑。

2.聯準會周三宣布基準利率一舉調升75個基點至介於1.5%至1.75%，創下1994年以來最大的升息幅度，並強調央行將堅定致力於使通膨率回落至2%目標。鮑爾於會後表明在7月的下次會議上升息50個基點或75個基點都是最有可能的選項，但他不認為升息75個基點將成為常態，未來的升息步伐將取決於數據。根據聯邦公開市場委員會（FOMC）成員最新的預測區間中值，到今年底聯邦基金指標利率估將升至3.4%，到2023年底升至近3.8%，到2024年底回落至3.4%。受升息影響，聯準會決策官員將2022年國內生產毛額（GDP）成長預測從3月預估的2.8%下修至1.7%，2023年GDP成長預測從2.2%下修至1.7%，並將2024年GDP成長預測從2%調降至1.9%。此外，聯準會將今年的個人消費物價指數（PCE）年增率預測從4.3%大幅調升5.2%，將核心PCE年增率預測從4.1%上修至4.3%，但預期通膨率將在2023年回落，預估PCE年增率將下滑2.6%，於2024年再降至2.2%，並預估核心PCE年增率在明後兩年分別跌至2.7%和2.3%。

3.美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布上周（截至6月10日）30年期固定抵押貸款利率均值上揚25基點，為5.65%，創下2008年金融危機以來的新高水準。上周抵押貸款申請數量則較去年同期大減逾15%。

4.全美住房建築商協會（NAHB）公布6月住房市場指數較5月下跌2點，至67，為連續第6個月下滑，並創下2020年6月來新低。NAHB主席Jerry Konter表示，住房指數連跌6個月，是在通膨高漲、經濟增長減速之際，房市放緩的明顯跡象。」

5.美國商務部公布，美國4月企業庫存月增1.2%，符合市場預期。3月數據由月增2%上修為月增2.4%。

6.美國5月進口價格月漲0.6%，低於市場預期的月漲1.1%。出口價格月漲2.8%，超出市場預期的月漲1.3%。

7.紐約州6月製造業指數下滑1.2%，雖然遠不及市場預期的上揚2.3%，但較5月份的大跌11.6%顯著改善。

8.美國能源情報署（EIA）公布，上周原油庫存增加195.6萬桶，市場預期為減少131.4萬桶。上周汽油庫存減少71萬桶，市場預期為增加106.6萬桶。餾分油庫存增加72.5萬桶，超出市場預期的增加29.2萬桶。上周原油進口量減少66.2萬桶/日，煉廠產能利用率下滑0.5個百分點。

9.美國財政部公布，4月中國出脫美國公債362億美元，為連續第5個月減持，使持有美債總額下滑至1.003兆美元，創下2010年5月（8437億美元）以來的新低記錄。分析師表示中國減持美債可能與其外匯資產的多元化布局有關。4月日本亦減持美債140億美元，使持有總額下滑1.218兆美元，創下2020年1月來新低，但仍是持有最多美國公債的國家。

10.聯準會宣布升息75基點，美元在改寫20年高點後湧現獲利了結賣壓，周三尾盤美元指數跌0.5%，報104.76，盤中一度升至105.79，創下2020年12月以來新高。分析師表示，聯準會主席鮑爾表明他不認為升息75個基點將成為常態，此番言論淡化了央行的「鷹派」立場，亦給美元帶來壓力。

11.受美元回落提振，周三紐約期金漲6.10美元，報每盎司1819.60美元。其他貴金屬方面，7月白銀漲0.47美元，報每盎司21.42美元。7月白金漲13.90美元，報每盎司924.60美元。9月鈀金漲54.10美元，報每盎司1834.30美元。

12.周三紐約期油收跌3.62美元或3.04%，為每桶115.31美元，盤中最低跌至114.6美元。倫敦布蘭特期油收跌2.7美元或2.2%，為每桶118.51美元，盤中最低跌至117.75美元。聯準會一舉升息75基點，引發對經濟和原油需求前景的擔憂，而美國上周原油庫存和本土產量增加亦不利於油價表現。