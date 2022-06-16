巨生醫(6827)透過奈米微粒技術平台，自主研發的奈米氧化鐵微粒(IOP)佐劑，已成功完成IOP疫苗佐劑細胞實驗，與市售佐劑相比，可激發更高的T細胞免疫力，IOP可望成為新一代的疫苗佐劑。

巨生醫總經理王先知表示，目前正規畫進行下一階段的動物實驗，以IOP與特定抗原結合，作為抗腫瘤疫苗，驗證IOP在相關領域的可行性，待實驗成功完成後，公司將可望透過IOP疫苗佐劑，進入細胞治療及免疫治療領域。

巨生醫表示，在疫苗的開發過程中，除了需要選擇正確的抗原外，疫苗中的佐劑(adjuvant)亦扮演非常重要的角色。佐劑主要用來協助誘發、延長、增強對目標抗原產生特異性免疫反應，使用正確的佐劑可以有效提升疫苗的預防效果，而近年來能夠提升T細胞免疫力的疫苗佐劑越來越受到重視。根據最新的測試結果顯示，巨生醫利用奈米微粒技術平台發展的IOP作為佐劑，可較市售佐劑激發更高的T細胞免疫力，IOP有潛力取代目前市售的同類產品，成為新一代的疫苗佐劑。

巨生醫表示，IOP除了能夠被巨噬細胞(macrophage)吞噬外，也能夠被另一種稱為樹突細胞(dendritic cell)的免疫細胞大量吞噬，在外來物進入體內後，巨噬細胞和樹突細胞都屬於人體內第一線的抗原呈現細胞，尤其是樹突細胞被活化後，會與T淋巴球與B淋巴球互相作用，喚醒T淋巴球並觸發強烈免疫反應。

巨生醫進一步表示，公司多年來利用奈米微粒與奈米微胞兩個自主研發的技術平台，已發展出三大產品，包括：奈米微粒技術的MPB-1514缺鐵性貧血鐵劑、MPB-1523磁振造影診斷用顯影劑肝細胞癌，以及奈米微胞技術的MPB-1734新劑型抗癌藥物。公司近期更將產品的研發觸角延伸至新型的奈米平台技術應用領域，如：疫苗、細胞治療與免疫治療用的佐劑等，公司未來將持續致力於奈米產品技術的研發，提供醫藥界更大的奈米藥物治療契機。