玩笑說久就成真的了，大陸一對夫妻結婚6年經常吵架，幾乎每次妻子都會拿離婚2字威脅，至少說了200次，起初丈夫都忍讓、主動道歉，但最後一次爭吵時老婆又說要離婚，丈夫受不了了，馬上點頭答應，讓妻子後悔也來不及。

據《搜狐新聞》報導，大陸一對夫妻小芬與小宏（均為化名）目前年約30歲，結婚6年來爭吵不斷，幾乎是「3天一小吵，5天一大吵」。

小芬每次吵架最後都會喊要離婚，喊了約200次。（翻攝自搜狐新聞）

在某次夫妻倆吵架時，小芬在盛怒下脫口說出離婚，讓小宏嚇到，馬上主動道歉和好，有了這次經驗，之後小芬每次吵架就拿離婚威脅，小宏也怕會離婚，每次都臣服於老婆腳下，結婚6年來小芬至少喊了200次離婚。

每次離婚都被威脅離婚，讓丈夫忍不下去決定離了。（翻攝自搜狐新聞）

前一陣子夫妻又吵架，這次小芬依舊拿離婚威脅，但小宏已經受不了了，把順手拿著的菜瓜布往地上砸，喊道「離婚就離婚」讓小芬嚇壞，解釋是開玩笑的，不過小宏已經不想聽了決意離婚，最後兩人感情無法挽回，到民政局辦離婚手續。