伊朗週四關閉國際原能總署IAEA的監控鏡頭，使國際無法取得伊朗製造核武的進度，這也是對拜登政府恢復伊朗核協議的「致命打擊」。伊朗正在加速建造核武的速度，再一年就能完成，屆時整個中東或將開始「核武軍備」競賽，而拜登甚至要動武才有可能中斷。

自2015年簽屬聯合全面行動計劃（JCPOA,簡稱伊朗核協議）到2018年川普決定退出之前，伊朗一直抑制鈾濃縮以換取鬆綁經濟制裁，但就在川普卸任的前幾周，他以伊朗透過與準軍事組織結盟干涉中東事務為由退出核協議，讓伊朗重新開始鈾濃縮製造核武施壓美國。

而分析人士也認為，德黑蘭已經獲得製造核武所需的材料。哈佛大學甘迺迪政府學院中東專家伊斯芬德瑞（Dina Esfandiary）說:「雖然華府與德黑蘭處理好大部分技術上的問題，但象徵意義的領域仍出現重大分歧。」此處指伊朗要求美政府將伊朗伊斯蘭革命衛隊從「恐怖分子」名單中刪除。

在歐巴馬政府時期簽屬伊朗核協議以來，德黑蘭並沒有打破協議內容，但川普卻退出了協議。而拜登作為川普的最大反對者，從上任後便致力於恢復協議，但迄今為止，情況只有越來越糟。

華府智庫昆西盡責經綸研究所（Quincy Institute for Responsible Statecraft）副所長帕西（Trita Parsi）指出，在JCPOA中，所有人都獲得好處，但伊朗沒有。她認為:「伊朗加速製造核武的計畫發生在拜登政府的監督下而不是川普政府的監督之下，原因是拜登延續了川普的政策。」

伊朗的核武計畫可能讓中東本已脆弱的安全局勢惡化，開啟核武軍備競賽的可能，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國都有核計畫。而鑑於美國已經制裁了伊朗且幾乎沒有效果，那拜登可能會被迫動武才能結束其核計畫；但動武卻又是重新將美國拖回這片他們想離開的地區。