警員陳明陽見工程車翻車駕駛受困車內，無法脫身，急忙借來一把瑞士刀切斷駕駛安全帶，將人救出送醫。（民眾提供／陳世宗台中傳真）

清水警勤務返途遇國道3連環撞 即刻救援受困駕駛

急中生智救人於剎那間！清水警分局梧棲分駐所警員陳明陽，昨晚8時許送人犯到台中地檢署後，返途行經國道3號時，剛好遇到發生6車連環撞；其中工程車翻車駕駛受困車內無法脫身，陳急忙借來一把瑞士刀切斷駕駛安全帶，將人救出送醫，並於車禍現場協助指揮管制，待國道警同仁到場後完成交接。

梧棲分駐所警員陳明陽，昨晚8時許送人犯到台中地檢署後，返途行經國道3號時，見前方遠處發生交通交通事故，陳員立馬下車察看，並立即連絡國道警至現場處理；其中1部工程車翻車，陳員靠近後發現駕駛受傷，身體被安全帶牢牢困在車內無法脫身。

當時因工程車駕駛安全帶無法拔出，陳員急中生智，在阻塞車陣中不斷穿梭詢問駕駛有無攜帶剪刀之類用具。所幸其中1名自小客駕駛主動出借瑞士刀，陳員趕緊奔回事故現場，順利切斷安全帶將受困駕駛救出車外；並與民眾合力將駕駛帶到安全處，隨後由醫護人員送醫救治。陳員隨即於車禍現場協助指揮管制，待國道警同仁到場後完成交接。

梧棲分駐所長劉凱萍呼籲，用路人如在道路上有遇車禍、拋錨或身體不適情勢，當下視周遭情況停駛於路旁並開啟危險警示燈，並撥打110專線請警方到場協助排除、疏導交通，以達到交通順暢，避免危險再次發生。