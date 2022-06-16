國民黨台北市議員徐巧芯昨（15日）在臉書爆料，多次在PTT以不當言論辱罵藍白支持者帳號「bryant780417」IP，疑似來自台北市政府，也喊話北市府已有4位公務員上班時間使用PTT遭懲處，「bryant780417」也應該要比照辦理。她今更在臉書加碼曝光更多「bryant780417」不當發文的細節，並指該帳號「極有可能是中央的政風人員！」。

徐巧芯今（16日）在臉書寫下，關於昨天提到的PTT公務員bryant780417上班時間不當發文事件，目前掌握如下：

1、bryant780417所使用的IP「117.56.41」確實是公家機關的IP，但經過追查，這組帳號使用地點不在北市府。先前網友查詢會認為可能在北市府，據了解，因為北市也是用國發會分配的IP，有時候中間跳來跳去，網路上IP地點查詢的位置可能會失準。直接講重點，該IP位置的確切來源最有可能是某陳姓男子上班的所在地。且無論最後追蹤出的單位在哪，都是來自政府部門。

2、此人極有可能是中央的政風人員，bryant780417曾在國考版自述「法律廉政47期」受訓；檢視當期分發名單，有一名陳姓男子當期的地點在法務部廉政署。經查，有一位同名同姓者，目前在新北地院的政風室擔任科員

3、台北市公務人員上PTT的案子，行政院很勤快，有民眾5/30寄信到行政院長信箱投訴，6/1國發會就發公文給北市府要他們查處。既然效率這麼好，我在昨天晚上也同樣寄信到蘇貞昌院長的信箱，最遲明天應該可以把bryant780417的事情釐清吧？

4、政風一條鞭，更細節的資訊已請立委向中央查詢，統整了一下他的推文紀錄，許多政治人物都是受害者，按照我國法律都可以對他提告。希望不用聽到bryant780417朗讀那些不堪入耳的發言。這種現代版的政治洗門風就不必了，他敢唸我還不敢聽。

5、政風人員可以在上班時間利用公務系統發表仇女、色情、公然侮辱的發言嗎？當初說台北市政府公務員推文就是網軍的，這咖更離譜，應該全部都出來譴責一下吧。甚至高雄市長陳其邁，似乎還追蹤他的IG耶。照他們的邏輯——抓到了！綠營網軍沒下限！還是說非綠的就定義人家是網軍，綠的就變言論自由了？