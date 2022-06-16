美國五月CPI年增率又攀升至8.6%，創40年來新高，市場預期Fed升息立場將更加鷹派，今早再升息3碼。台新投信建議，就歷史經驗來看，過去20年共歷經Fed 7個升息年度，新興公司債在6個年度皆為正報酬率，勝率逾85%，其中唯一為負報酬是2018年，主要受中美貿易戰影響，但2019年報酬便大幅回補。新興公司債在企業基本面良好，違約率低，且商品價格改善企業資產負債表等利基下，後市漲升行情可期，其中，短天期美債殖利率上彈和部分新興國家升息對大部分短天期高收益債券影響有限，建議優先布局低波動的短天期新興債，以降低資產震盪風險。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，近期美債殖利率倒掛亦是引發債市場震盪的原因之一，但就歷史經驗來看，美債殖利率曲線倒掛後未來半年，新興市場高收益企業債與短天期1-3年企業債平均上漲4.6%和2.9%；美債殖利率曲線倒掛後未來1年，新興市場高收益企業債與1-3年企業債平均上漲7.4%和5.2%。近日聯準會升息預期加速，加上俄烏戰爭影響，2022年至今新興公司債的報酬也大幅下滑，但升息速度可能先快後慢，戰爭的影響也逐步趨緩，過度折價的新興公司債有望回彈。

張瑋芝指出，中長期而言，受各國央行收回流動性影響，對新興市場展望較為謹慎，但企業基本面依舊穩健，整體違約率低且商品價格提高下，有助於改善企業資產負債表，由下而上的方式挑選企業債仍有獲利機會。操作上，看好印度、南非等地區原物料，並布局石油、天然氣等能源相關產業，建議減碼投資等級金融債及評價面較不具吸引力的多元產業。