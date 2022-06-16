新竹市東大路正義輪胎行15日晚間遭縱火，釀成8死，涉嫌縱火的31歲陳姓次子自行逃離。警方指出，事發當下第一時間趕往現場，發現陳男涉有重嫌，立刻以現行犯逮捕，因陳嫌有輕傷，經戒護送醫後，目前人在醫院插管接受治療，後續將待傷況穩定後再進行筆錄。

警方指出，經初步了解，陳嫌為80年次男性，與家人發生口角後，外出購買汽油，返回家中潑灑汽油縱火；獲報後趕抵現場，發現陳嫌涉有重嫌，在現場低頭不語，立刻將其依現行犯逮捕，因身上有傷燙傷，而戒護送醫。

經醫院檢傷後，陳嫌身上有二級燙傷、嗆傷，目前插管治療中，無法說話，而警方昨夜曾詢問陳嫌，是否放火，陳嫌則點頭認罪，將待傷況穩定後，再次進行筆錄，以釐清犯案動機。

新竹輪胎行8死縱火慘案，涉嫌縱火的小兒子自行逃出火場，接受治療。(戴志揚翻攝)

新竹市東大路上輪胎行15日晚間遭縱火，涉嫌縱火的陳姓男子自行逃出火場，接受治療。（翻攝照片）

警方公布8名死者年籍資料，分別為56歲陳姓屋主妻子、28歲陳姓屋主女兒、34歲陳姓屋主大媳婦、28歲陳姓屋主二媳婦（陳嫌妻子），以及陳姓屋主長子孩子1歲、陳嫌孩子3歲、6歲、7歲。

新竹輪胎行縱火案家屬關係圖。資料來源新竹市政府。（圖／陳友齡製表）

回顧此起事故，新竹市東大路上正義輪胎行15日晚間10時許起火燃燒，伴隨著巨大爆炸聲響，因內存大量易燃物，兩層樓的鐵皮建物迅速陷入火海，雖經消防緊急灌救，於1小時後撲滅火勢，但居住在該處的一家11口共有8人來不及逃生罹難。