有意爭取代表國民黨挑戰高雄市長陳其邁的人選近日不斷浮出，但同時也出現呼籲黨內應進行公開初選的聲音。港媒今(16日)對此分析，有了桃園市和苗栗縣提名紛亂前例，如高雄這局再演變成桃園翻版，算來算去，最終受重傷的仍是朱立倫。

根據《中評社》報導指出，有了其他縣市提名的紛亂經驗，國民黨內部目前正進行參考民調作業，列入7個人選，包含柯志恩、張亞中，以及陳麗娜與黃紹庭等人，雖傳出目前為柯志恩的民調最高，但至今並未有實際的民調數字出現。目前黨中央這套協調代替初選，用所謂的參考民調為依據，如果真是柯志恩出線，如何說服這些有意參選者「放下」，將成一大課題。

該報導分析，外界都看出黨主席朱立倫在縣市長選舉提名上，意圖表現強勢，但卻適得其反，如高雄這局也催不出支持者的基本盤，不僅原本贏面非常小的高雄市長會輸，連議員席次都可能大減。

而這樣的最後結果，該報導認為，屆時仍是朱立倫適不適合領導國民黨的問題勢必被拿出檢討，這苦果之大恐非他可承受。