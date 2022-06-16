台股加權指數16日跳空開高在16,098.29點，權王台積電（2330）除息，每股配發2.75元現金股利，股價開在515元，火速填息，帶動大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）紛紛往上，跌深的面板雙虎、解封概念的航空雙雄、矽晶圓族群，以及金融股強勁拉升，帶動台股早盤大漲逾190點，進一步向月線16,322點挑戰。

聯準會（Fed）宣布升息三碼、創1994年以來最大單次升幅，並暗示7月可能再升三碼，讓投資人相信Fed終於下定決心壓制通膨，美國四大指數全面反彈。

道瓊工業平均指數6月15日終場上漲1％（303.7點）、收30,668.53點。那斯達克指數上漲2.5％（270.81點）、收11,099.15點。費城半導體指數上漲1.77％（47.66點）、收2,737.54點。

統一投顧指出，歐洲央行昨日召開緊急會議，決定當緊急購債計畫（PEPP）資產到期時，會採取靈活性的行動將資金再作投資，同時加快設計一個針對金融分化風險新的應急工具，以緩解歐洲債市壓力。

加上聯準會利率決策出爐，將基準利率調升3碼，宣示打擊通膨的決心，歐美股市同步反彈。

近期台股在16,000點附近低檔整理，升息不確定性消除後，指數短線跌深醞釀反彈，可留意遭誤殺的業績成長股。選股建議以網通與HPC、低評價蘋果供應鏈、汽車零組件、解封受惠股及高殖利率概念股為主。