好萊塢知名巨星安柏赫德（Amber Heard）與強尼戴普（Johnny Depp）的世紀官司，自開打以來就備受全球關注，在6月1日最終判決結果出爐，安柏赫德因敗訴得支付3億天價賠償金後，案情也暫時告一段落。不過，近日安柏赫德接受美國電視台《NBC》的專訪時，除了替自己抱不平外，也認了自己還愛著強尼戴普，引發網友熱烈討論。

安柏赫德近日接受美國電視台《NBC》專訪時，被問到輸掉官司後曾在聲明中提到「還愛著強尼」，這件事是否屬實，安柏赫德也馬上回答「是」，並透露自己其實全心全意的愛著他，曾盡全力去修復一段受到傷害的感情，最後卻沒有成功，但她也絕對不會恨強尼戴普。接著安柏赫德強調自己不想與強尼交惡，並表示「我知道這可能有點難以理解，但如果你真的認真地愛過一個人，你就很容易可以理解」。而此話一出，也立即在網路上掀起熱議。

事實上，在先前公開的訪談預告中，安柏赫德就曾表示不怪罪陪審團的判決，因為她能理解外界對於強尼戴普的喜愛，並承認強尼戴普是位很棒的演員。不過對於離婚案件，她也強調雖不介意婚姻的醜陋面被攤在眾人面前，但社群媒體所帶的輿論風向都偏向強尼戴普，對她來說並不公平，因此安柏赫德打算繼續上訴為自己討回公道。