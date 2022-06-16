民進黨指石斑魚被禁是因ECFA？ 馬英九怒嗆：蔡英文上任怎不廢掉

民進黨認為石斑魚被禁是因為ECFA的關係，就是前總統馬英九和大陸設下的陷阱。馬英九16日反嗆，如果馬英九做了這麼壞的事情，蔡英文總統上任後應該廢掉啊，不廢掉那蔡總統在幹嘛呢。

馬英九今出席指南宮「慶祝孚佑帝君成道1142週年紀念三獻大典」，被問及綠營指控石斑魚被禁是因為ECFA。他表示，蔡總統上任怎麼不把ECFA廢掉呢？又搞了6年。

馬英九指出，應該去問蔡總統，如果馬英九做了這麼壞的事情，蔡總統應該廢掉啊，沒有廢掉，那蔡總統在幹嘛呢？