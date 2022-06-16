許多私立學校狀況還可以，但急著以《私校法》退場，以規避校產充公及資遣教師的費用，全國教育產業總工會今要求，《私校法》應比照《私校退場條例》精神，明定教職員工之資遣費、資遣慰助金、離職慰助金、退休慰助金等，以保障教師權益。

5月開始實施的《私校退場條例》，規定專案輔導學校停辦後2年後須解散、財產改歸縣市政府、或捐贈予退場基金、中央機關或公立學校。

不過全教產理事長林碩杰表示，他們接獲基層教師反應，私校為避免被快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等，恐將為停損而提前自我了斷，改《私校法》退場路線，不循《私校退場條例》路線。

林碩杰說，以往依私校法遭列為專輔後，若2年未改善，教育部可下令停招或停辦，停辦再過3年才可解散，也就是說學校有3年轉型期，且財產不會充公。但現在若被列專案輔導學校，就須依《私校退場條例》退場，恐面臨快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等。

林碩杰表示，現在私校若非「專案輔導」學校恐將提早停損改走《私校法》路線退場，不必適用《私校退場條例》，意圖規避被快速解散、財產充公、支付教師資遣慰助金等損失，還可保有3年轉型期。

全教產認為，《私校法》應比照《私校退場條例》的精神，明定教職員工之資遣費、資遣慰助金、離職慰助金、退休慰助金等，且其支付條件應優於《私校退場條例》，避免私校故意提前退場，大量教師面臨中年失業，而《私校退場條例》原本設計對教職員工該有之保障又全部落空，這些受僱者將成為最大輸家。