網路流傳男性禁慾一段時間，精子濃度較高，較容易受孕，性學博士許藍方表示，男性若1至2天未清槍，體內的精子濃度的確會升高，但品質會下降，射出來的都是「一堆老人」，她建議男性若不是天天都有慾望的人，至少2至3天要做一次，不要讓精子在體內累積超過3天。

許藍芳日前於個人YouTube頻道指出，男性禁慾1至2天，體內的精子濃度會增加、數量會變多，但品質會下降，此時射出來的精子都不是「年輕人」，而是「一堆老人」，且堆積在體內太久，也會造成壞死。

許藍芳解釋，依照個人身體狀況不同會有差異，睪丸製造精子後，會將其儲存在副睪，副睪存有成熟精子的狀態下，此時讓它堆積在裡面，就會變得愈來愈老，或是越來越容易遭受破壞，品質就會下降。

許藍芳表示，想增加受孕機會，除了精子品質好，太太處於排卵期、輸卵管通、子宮內膜夠厚，最重要的是兩人的心情夠放鬆，很多因素都會影響受孕機率。

最後許藍芳說，如果是想讓另一半受孕的男性，就照著自己的慾望，想做就做，若本身不是天天都有慾望的人，她建議至少2至3天做一次，不要累積超過3天，精子品質才比較不會被破壞，同時她也提醒，若怕女方懷孕，就一定要戴保險套。