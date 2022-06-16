大陸國務院總理李克強15日主持召開國務院常務會議，部署支持民間投資和推進一舉多得項目的措施，更好擴大有效投資、帶動消費和就業；確定階段性緩繳中小微企業職工醫保單位繳費，加力支持紓困和穩崗；決定展開涉企違規收費專項整治，部署緩繳行政事業性收費。

該會議指出，要按照中央經濟工作會議和《政府工作報告》總體思路、政策取向，立足當前穩增長，著眼長遠促進經濟持續健康發展，並注重區間調控，既果斷加大力度、穩經濟政策應出盡出，又不超發貨幣、不透支未來，著力保市場主體保就業穩物價，穩住宏觀經濟大盤。

根據《證券時報》報導，會議中指出，擴大有效投資，要注重啟動既能補短板調結構、又能帶消費擴就業的一舉多得項目，調動各方積極性。民間投資占全社會投資一半以上，要堅持「兩個毫不動搖」，加大政策支持，用市場辦法、改革舉措激發民間投資活力。

第一要在「十四五」規劃102項重大工程和國家明確的重點建設領域，選擇一批示範項目吸引民間資本參與。已確定的交通、水利等項目要加快推進，在招投標中對民間投資一視同仁，並儘快推出以工代賑具體措施。

第二深化「放管服」改革。提高民間投資手續辦理效率，將大專案納入地方重點專案庫並加強用地等保障。第三鼓勵金融機構採用續貸、展期等支持民間投資。對符合條件的專案提供政府性融資擔保。抓緊推出面向民間投資的不動產投資信託基金項目。

此外，會議指出，保住1.5億戶市場主體，就能穩住就業、保持大陸經濟韌性。為進一步助企紓困和穩崗，對符合條件的地區，允許中小微企業緩繳3個月的職工醫保單位元繳費，規模約1500億元人民幣。

會議也決定展開涉企違規收費專項整治，把交通物流、水電氣暖、金融、地方財經、行業協會商會和仲介機構等領域作為重點。各地各部門要在7至9月進行自查自糾，重點整治降費政策落實不到位、借疫情防控名義違規收費、收取明令取消的費用、強制捆綁搭售、亂檢查亂罰款等問題。