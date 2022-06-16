大S（徐熙媛）今年3月大S閃電梅開二度嫁給具俊曄，本是好事一樁，卻因前夫汪小菲常失控發文，讓大S多次登上熱搜。今(16日)媒體報導，S媽受訪透露大S本來就身體不好，過去曾昏倒送醫，最近令人不舒服的新聞多，S媽便叫女兒顧好身體，至於汪小菲傳簡訊向S媽道歉說了什麼？S媽說前女婿就是坦言「喝大了」，她也大器回應不會跟汪小菲計較。

大S於2010年和汪小菲在海南島閃婚，去年因汪小菲失言，大S拋出震撼彈宣布正在辦離婚，去年底果真說到做到，表示已經完成離婚手續，之後汪小菲傳出有新歡張穎穎，甚至被拍到十指交扣，但汪小菲都否認，近日兩人一同野餐照曝光，似乎暗示復合。

然而汪小菲今年3月曾轉發影音批評小S「是不是今天藥又吃多了？」，接著透露：「第一我沒喝酒，只是沒完沒了的。第二，我的孩子在台北，我已經很妥協了，第三你姐都沒說什麼，你天天的跟這兒得瑟什麼呢？為了我的孩子，別欺人太甚」，上月又失控稱：「結婚期間，徐熙媛長期通過他人處方服用違禁藥物，每月還要我給藥方100萬台幣」，不久刪文向大S及S媽道歉，昨S媽受訪坦言有收到訊息，不會跟自己外孫子的爸計較。

今據《自由時報》報導，S媽受訪透露有叫大S別關注汪小菲的花邊新聞，並透露大S有二尖瓣脫垂宿疾，先前天氣不好或壓力太大時，就曾昏倒送醫，雖然大S最近再婚被經紀人形容狀態回復到少女，但S媽還是擔心女兒會被負面新聞影響，特別叮嚀她保重身體，注意心臟狀況，S媽也說汪小菲致歉主因歸咎於「喝大了」，而她將心比心表示如果是她做菜，也會希望親友可以開心邊吃邊小酌，因此不會怪罪前女婿，體諒說：「難免的」。

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