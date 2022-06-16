2022年世界中學生排球錦標賽6月20日將開幕！台中市豐原高商在選拔賽脫穎而出，取得男子組代表權，16日啟程前往巴西。教育局長楊振昇特代表市長盧秀燕前往為教練選手們加油打氣，並致贈運動營養補給品及防疫用品，祝福豐原高商延續110學年度高中排球甲級聯賽封王氣勢，再創佳績，平安凱旋歸國。

楊振昇表示，感謝豐原高商教練、學校行政團隊、家長及台中市體育總會排球委員會的付出；盧市長重視排球運動發展，積極推展普及化運動，校園排球運動風氣盛行，更健全選手銜接訓練體制，致力培育在地排球選手，中等學校在全國聯賽賽場上成績亮眼，充分展現台中排球競技運動實力。

豐原高商校長周國生說，學校排球隊自2014年起，連續五屆取得世界中學生排球錦標賽男子組代表權，更曾在2014年勇奪世界冠軍，此屆將由莊世賢、吳冠杰兩位教練領軍，選手們都是首次入選國家代表隊，加上疫情停止實體課程，整體配合及球感都有影響；最後賽前集訓期，莊世賢教練特別加強選手心理層面的輔導諮商，提升選手抗壓性，期許選手們全力以赴，盡情享受國際舞台。