台新投信16日表示，美國五月CPI年增率攀升至8.6％，創40年來新高，市場預期，Fed升息立場將更加鷹派。就歷史經驗來看，過去20年共歷經Fed 7個升息年度，新興公司債在6個年度皆為正報酬率，勝率逾85％，唯一為負報酬是2018年，主要受中美貿易戰影響，但2019年報酬即大幅回補。

新興公司債在企業基本面良好，違約率低，且商品價格改善企業資產負債表等利基下，後市漲升行情可期，其中，短天期美債殖利率上彈和部分新興國家升息，對大部分短天期高收益債券的影響有限，建議優先布局低波動的短天期新興債，以降低資產震盪風險。

台新新興短期非投資等級債券基金經理人張瑋芝表示，近期美債殖利率倒掛亦是引發債市場震盪的原因之一，但就歷史經驗來看，美債殖利率曲線倒掛後未來半年，新興市場高收益企業債與短天期1～3年企業債平均上漲4.6％和2.9％；美債殖利率曲線倒掛後未來1年，新興市場高收益企業債與1～3年企業債平均上漲7.4％和5.2％。近日聯準會升息預期加速，加上俄烏戰爭影響，2022年至今新興公司債的報酬也大幅下滑，但升息速度可能先快後慢，戰爭的影響也逐步趨緩，過度折價的新興公司債有望回彈。

張瑋芝指出，中長期受各國央行收回流動性影響，對新興市場展望較為謹慎，但企業基本面依舊穩健，整體違約率低且商品價格提高下，有助於改善企業資產負債表，由下而上的方式挑選企業債仍有獲利機會。操作上，看好印度、南非等地區原物料，並布局石油、天然氣等能源相關產業，建議減碼投資等級金融債及評價面較不具吸引力的多元產業。