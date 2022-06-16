新北市北海旅遊品牌「金山漫遊」搭配國旅首波亮相，由農業創生團隊「北海創生青年論壇」發起並推動，搶先全台成為第一個推出國旅振興遊程的創生團隊，推出「來去北海岸住一晚超殺999」專案，也是新北市第一個推出的暑期國旅振興遊程。新北市長侯友宜今日出席品牌商業模式啟用活動，見證在地力量挺國旅，歡迎大家搶好康就趁現在，以實際行動支持地方產業永續發展。

北海岸有豐富的農漁特產及充滿魅力的生態與景觀，鄰近雙北市市中心車程1小時內即可抵達，是暑期熱門的旅遊地點。金山在地農業創生團隊藉由持續舉辦論壇的方式，逐漸凝聚地方共識，並在110年整合把地方資源整合，透過食、湯、宿、遊、購、行等六大面向，結合金山在地農業、餐飲、旅宿、產品、交通、體驗、文化等，推出旅遊品牌「金山漫遊」，導入旅遊通路，發展共創商業模式，同時也發展出「金山Way便當」、「職人體驗學苑」及「金山好物集」等子品牌。其據點更成為社會支持系統，支持青年返鄉，目前基地已有文化大學團隊進駐，成立「浪金山」品牌。

金山漫遊營運長賴家華表示，團隊的據點「金山漫遊營運基地」目前是做為職人體驗學苑展示空間及教室，串聯當地特色體驗遊程及農產好物，推動農創深度旅遊產業鏈。市長侯友宜更在現場體驗學苑教室推出DIY活動，製作起傳統米食紅龜粿，感受地方農遊魅力。

市長侯友宜表示，「金山漫遊」品牌是在地創生力量的凝聚，進而推動的商業運轉模式，也是搶先全台第一個推出國旅振興遊程的創生團隊，推出「來去北海岸住一晚超殺999」，可以入住溫泉spa會館一次玩遍青春山海線的三芝、石門與金山3個地區，體驗深度農遊樂趣，邀請大家暑假期間可以攜家帶眷至北海岸感受在地獨特魅力。

新北市農業局表示，市府自108年起推動農業創生，跨域導入設計及業界資源，持續協助農業創生團隊發展事業及產業，並提供各項行政資源，促進學校與在地團隊合作。新北首波國旅專案「來去北海岸住一晚超殺999」配合國旅方案接受機關、公司、行號、社團等團體報名，7月15日起成行，報名窗口0953-256266 賴先生或成長旅行社(02)2500-6061許小姐，更多活動詳情可於「新北市農業局稼日蒔光」臉書查詢。