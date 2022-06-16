達方(8163)股東會通過每股配息3元。

達方今天舉行股東會，由董事長蘇開建主持，110年全球新冠肺炎疫情持續威脅，致使產業與生活的型態轉變，帶動筆記型電腦與電動輔助自行車強勁需求，其中NB市場在教育、電競及商務領域即使面臨零組件缺料、航運費用高漲等不利因素，整體出貨量仍締造歷史佳績；達方IT周邊元件事業致力掌握客戶在商用型企業訂單及消費型Chromebook需求，提升生產效能，聚焦價值客戶持續優化產品組合，以提高獲利為主軸且維持市占率領先。

以電動輔助自行車為發展主軸的綠能事業部分，在策略聯盟的展開下業績快速成長，營收貢獻比重已突破30%；去年太宇科技加入，讓綠能事業完全掌握電子、電池、車架與組裝的四大電動輔助自行車之核心技術，有助於未來產品創新與業績成長。

在被動元件事業方面，達方著重於深化技術的提升、利基產品的開發和多元通路的拓展；搭配專攻壓電與天線元件的子公司詠業科技，朝向高單價產品發展。

今天股東會通過110年財報，達方110年合併營收為280.48億元，較109年增加26%，稅後盈餘也顯著成長，全年度歸屬於母公司業主稅後淨利為11.5億元，每股盈餘為4.09元。