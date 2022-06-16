連鎖餐飲集團王品(2727)3月宣布，旗下燒肉品牌「原燒」門市將全面改裝升級為全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，隨著新店民權、新莊中正店改裝完成，已如期在6月底前達成全台17家門市轉型升級計畫，搶攻疫後復甦與暑期旺季商機。

王品2004年創立「原燒」，2018年推出全新風貌、店型及商品的「原燒O-NiKU」轉型升級，以35～45歲的家庭客群為主力，平均客單價約800元。不過，考量年輕族群仍是燒肉餐廳主力，去年10月推出全新旗艦品牌「Oh my!原燒」，以年輕化風格拓展年輕白領客群。

由於「Oh my!原燒」推出後市場反應良好，既有「原燒」門市改裝升級後業績亦明顯成長，王品3月宣布全台「原燒」門市將陸續在6月底前完成改裝轉型。其中，台中東海店已宣布自15日暫停營業改裝，預計5月上旬以「Oh My!原燒」重新亮相。

王品表示，隨著新店民權、新莊中正店完成改裝，「原燒」17家門市全數轉型「Oh my!原燒」，加上去年推出的燒肉吃到飽「肉次方」及今年新成立的燒肉餐酒館「最肉」，集團已有3個燒肉品牌、共20家門市。

王品燒肉事業群去年合計營收約近10億元，占台灣事業群營收約10％，今年營收目標成長至少10％。其中，「原燒」規畫新展1～2家、維持約20家規模，今年營收拚增10～15％。「肉次方」7月插旗台南開出第3家店、未來至少展至5家，今年營收估增5～10％。

除了積極啟動品牌轉型，「Oh my!原燒」也推出「豪放牛仔」及「陽光少女」2款全新澳洲和牛套餐，均包含肉品、副食、海鮮、沙拉、米食、甜點、飲品與獨家「漬物六小福」，盼以百變吃法打造「吃不膩的日式燒肉」。

王品對最後2家改裝完成的「原燒」門市祭出開幕優惠，16～21日於新店民權店、21～27日於新莊中正店著紅色服飾用餐享套餐9折優惠。品牌並加碼推出「滿2千送2百」活動，單筆消費滿2千元並持王品瘋美食APP結帳，再贈瘋點數200點。