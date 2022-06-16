雄獅旅行社今日召開股東會，雄獅集團董事長王文傑於今（16）日表示，自新冠疫情爆發初期，雄獅在一個月內就偵知這必定是三至四年的苦戰，對於情勢和訊息的正確判斷，來自於在美加、日韓、泰國等地的全球市場佈局，以掌握第一手的資訊。

王文傑強調，面對不可逆的大市場環境造成赤字，疫情期間雄獅旅遊深耕國內市場，提升國內觀光旅遊品質，接下來國境可望解封，雄獅已經著手在產品、業務、通路的全球未來十年的佈局，尤其是在國內的食、宿、遊、購、行等產業深耕轉型，感謝這段時間股東、董事會、員工支持雄獅。

隨著國境解封漸露曙光，王文傑也說，集團開始積極整備出境旅遊人力，盤點相關資源、提前做好產品規劃，做好準備迎接出境旅遊開啟的那一天。

雄獅為布局後疫情時代，已宣布擴大招募通路、產品、行銷、管理、數位科技、國際人才等，預計開出逾500個職缺，目標是將集團人力恢復至疫情前水準，海外分公司同步啟動徵才計畫，歡迎具備外語能力、喜歡旅遊且對旅遊業有熱忱的夥伴加入。

雄獅集團表示，由於疫情讓旅遊市場出現大轉變，集團以多元的旅遊服務為根基，導入資訊化與知識管理系統，積極朝向生活產業發展，多角化經營餐飲品牌、傳媒行銷等事業，疫情以來更致力串聯整合國內交通和觀光場域，深耕台灣旅遊市場。