聯準會（Fed）升息3碼一如預期，會後聲明本次升息3碼的理由，包括俄羅斯侵略烏克蘭，對通膨帶來額外上升壓力，中國大陸因Covid相關封鎖加劇供應鏈中斷，造成的通膨超升風險升溫。

美國勞動力市場復甦狀況良好，為了支持抗通膨回到2％目標長期均值，Fed決議升息3碼，基準利率目標區間提高到1.50％至1.75％。

由於2天前市場所有外資研調機構都轉調整升息3碼，公布利率決議後，道瓊及S&P 500盤中一度翻黑，但隨即拉高，對政策敏感2年期美債殖利率回落至3.21％，10年期美債殖利率也下滑至3.29％，反映Fed對抗通膨的決心。

國泰證期研究部指出，這次升息3碼決議幾乎獲得所有FOMC投票委員同意，除了堪薩斯聯準銀行支持升息2碼之外，因此反映抗通膨將成為2022年度最重要的目標。

從利率點陣圖顯示，基準利率將高達3.4％，較3月會議預期增加1.5％，並在2023年再上升至3.8％，也比3月預期高出1％。

由上述目標值回推Fed未來升息次數，將在未來利率會議再升息8碼，以及2023年至多升息2碼，意味後續4次會議中，至少有一次將再升息3碼，2次升息2碼，以及1次升息1碼。

由於Fed會後暗示，市場將以同樣升息碼數，在7月再度升息，因為快速及加大升息碼數，所以將讓Fed升息見頂時間，最快第三季後就可看到，美股三大指數分別上漲1％～2.5％，短線以利空出盡解讀。

就總升息碼數來看，Fed是過去歷史前所未見的鷹派，但升息的鷹派一直到這次6月會議，才積極定調抗通膨，優於保增長，過去升息決心不夠，是導致股債在第二季同步出現重挫的主因。

國泰證期研究部指出，Fed將維持鷹派升息基調至第三季，第四季升息預期將開始趨緩，這樣的「先鷹後鴿」型態，有助第四季美股及美債修復估值，股債價格預估將有機會出現反彈。