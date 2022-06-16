美國超過100多家企業的首席執行官（CEO）在15日發布一封公開信，聯名呼籲美國國會盡快通過立法，提升美國對中國的經濟競爭力，其中包括晶片製造。在這封公開信上簽名的包括美國多家頂尖科技公司如Google、亞馬遜、微軟等，希望國會採取緊急行動達成兩黨、兩院都能接受的競爭立法議案，並通過後送交總統簽字成為法律，更特別指出「世界不會等待美國的行動」。

去年6月美國參議院通過《美國創新與競爭法》（USICA）議案。但在送交眾議院後受阻。今年2月，眾議院在議長裴洛西主導下通過眾議院版本，即《美國競爭法》（Act）。後續兩院組建協商委員會進行兩院版本的協調，以便拿出能得到兩院、兩黨支持的版本。

根據VOA美國之音報導，美國商界領袖強調，該競爭法案對於美國經濟、美國的國家安全和供應鏈的抗壓力都是非常關鍵的。

據了解，該項議案涵蓋研發投資、技術領先、勞工發展以及國內製造業等方面應該採取的重要措施，以及加強供應鏈，在半導體等關鍵領域加大投資等對美國整體經濟的重要的措施。包含撥出520億美元的聯邦資金用於擴大美國的半導體製造能力、加大對晶圓廠的投資。

據路透社報導，此次帶頭連署的是美國半導體行業協會。該協會稱，這封信函是截止到目前美國企業領袖們為通過競爭立法採取的規模最大的集體行動。半導體行業協會還提出，應在這個競爭法案加上對半導體製造業的投資納稅優惠條款。