上海美國商會（AmCham Shanghai）最新調查顯示，上海實施兩個月的嚴格封控措施之後，大多數在滬美國企業都下調今年的營收預期，部分企業縮減投資計劃。

美國之音引述上海美國商會的調查指出，93％的受訪企業調低今年的營收預期。四分之一的企業表示，營收預計要比最初預測的低20％以上，其中消費品和服務業企業受創最深。

調查表示，25％的消費和服務公司，以及20％的製造業公司都表示已經削減了投資計劃，僅有一家受訪企業計劃增加在中國的投資。

該商會說，在接受調查的製造業企業中，26％的企業正在加速其中國供應鏈的本地化，並同時將全球產品的生產轉移到國外；23％的製造商表示，上海封城沒有影響他們的供應鏈戰略。

上海美國商會的這項於本月7日到9日間對會員企業做的調查顯示，在受訪的製造業企業中，35％的企業已經全面復工，25％的企業產能恢復不足75％，3％的企業尚未恢復生產；消費品和服務業企業當中，則只有27％的企業全面恢復營運。

此外，調查報告說，只有9％的企業獲得了上海市政府的紓困資金，19％的企業表示已經申請正在等待發放。不過報告說，大多數受訪企業（74％）沒有因最近的封城而導致外籍員工意外辭職的情況。

上海美國商會會長鄭藝（Eric Zheng）在聲明中表示，雖然企業正在恢復營運，但是上海封城對他們的業務影響是深遠的。他呼籲上海市政府必須迅速採取行動確保供應鏈、物流和工人流動暢通，加快為企業提供金融支持。