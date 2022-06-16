《鏡報》報導，英國一名女童在公園誤觸有「英國最危險植物」之稱的劇毒植物「大豬草」（Giant Hogweed），手上也產生巨大水泡，讓人看了怵目驚心。其毒素會深入細胞，對皮膚造成嚴重刺激。

據報導，這名女童4日在博爾頓（Bolton）Longsight公園玩耍時誤觸這種危險的野花，手部發紅、腫脹且冒出巨大水泡，需要住院治療。

她就讀的小學也發出警告，提醒家長帶小孩外出時要注意這種植物:「我們的一名學童不幸地在放假時接觸這種植物，最後因灼傷就醫。在家中花園和帶孩子外出時，請當心這種植物。我們得知Longsight公園確實有這種植物生長，向孩子展示植物的樣子會很有幫助，這樣他們就可以避免接觸它。」

大豬草可以長到20英尺（約6公尺）高，葉片也可以長到150公分寬（5英尺）且可以覆蓋約2公尺的範圍，使其有高度侵入性；大豬草屬於繖形科（Apiaceae）家族的一份子，同科植物還有西洋芹、胡蘿蔔、歐洲防風草、孜然跟香菜等植物。

大豬草（Giant Hogweed）（圖/達志）

大豬草在19世紀從歐亞大陸被引進英國，特點為容易生長但有害，它的汁液是植物中最明顯的部分之一，粗壯的綠色莖上有紫色跟白色毛片。

專家提醒注意這種植物的毛狀樹汁，裡面含有呋喃并香豆素（ furocoumarins）的有機有毒化合物，摸到這種樹汁的毒素會造成大面積的灼傷和留下疤痕。短時間內會出現水泡、皮疹及發炎疼痛，長時間則可能出現毀容或皮膚上長期留有紫色斑。