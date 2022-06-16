受到通膨數據持續升高，聯準會有意強勢升息及消費者需求下滑等利空因素影響，今年全球股市表現相當低迷，就連虛擬貨幣市場也跟著受到重創，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）周三在推特上，暗示股市與虛擬貨幣暴跌後，接下來將輪到房地產。

周三聯準會宣布升息3碼，強勢控制通膨的手段符合市場預期，刺激美股四大指數收紅，不過在此之前，股市及虛擬貨幣都因為投資人的擔憂，出現劇烈震盪，比特幣更在周一跌破2.1萬美元，寫下2020年12月後的最低水準。

馬斯克周三首度在推特上談論到虛幣貨幣，雖然僅留下Cryptonight（虛幣之夜）一字，仍引起廣大網友熱烈討論，不僅如此，馬斯克也回復狗狗幣聯合創辦人Billy Markus的迷因，該迷因為死神讓股市與虛擬貨幣濺血後，前往房地產的房間敲門，馬斯克在底下留言Ture，認同Billy Markus的看法。

儘管馬斯克並未透露對房地產行業的更多看法，但數據顯示，近期潛在買家必須與較高的利率對抗，使得房屋貸款需求下跌至22年來的新低點，房地產企業也因此受到影響，Redfin和Compass等公司各自計畫裁員百人，Redfin更坦言，5月份的銷售需求比公司預期還低17%。