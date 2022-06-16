根據該資料顯示，醫優科技發函給衛福部，「Flowflex COVID-19 Antigen Rapid Test（Self-Testing）產品敏感性不足，本公司基於國人健康須向貴部即時示警，有偽冒產品流入市面，並申請撤銷專案進口核准，以維護消費者權益及整體防疫公共衛生安全。（白喬茵提供）

國民黨高市議員參選人白喬茵再揭弊，她直指，衛福部早在5月13日收到一家醫材代理商示警富樂快篩產品有問題，要求撤銷EUA，然而衛福部卻擺爛，難道沒人上班。（白喬茵提供）

檢調查出「大鑫資訊公司」進口大陸黑心快篩，混充美國製的富樂快篩試劑，牟取暴利。國民黨高市議員參選人白喬茵再揭弊，她直指，衛福部早在5月13日收到1家代理商示警富樂快篩產品有問題，要求撤銷EUA，然而衛福部卻擺爛不作為，難道沒人上班？

白喬茵發文指出，昨晚睡前收到匿名人士提供的衛福部簽收單，簽收日期是5月13日，內容講述原本要代理富樂的醫優科技發現產品有問題，請衛福部撤銷EUA並廢止供國人使用。

根據該資料顯示，醫優科技發函給衛福部，「Flowflex COVID-19 Antigen Rapid Test（Self-Testing）產品敏感性不足，本公司基於國人健康須向貴部即時示警，有偽冒產品流入市面，並申請撤銷專案進口核准，以維護消費者權益及整體防疫公共衛生安全。

「衛福部是沒人上班還是機器人代簽？」白喬茵不滿質問，衛福部收到兩張滿滿的公文告訴你富樂不能賣，還是讓它在大鑫手上毫無阻礙順利賣出去，賣了足足1個月，接下政府2.4億劑的專案，若1劑賺50元，2.4億劑就是120億元，連高雄市民都差點被坑9500萬，如果沒有被台中市政府發現瑕疵緊急示警，還打算繼續用狸貓換太子的詐術欺騙國人多久？

白喬茵不禁說重話，金額太龐大、劇情太誇張，她只想得出衛福部這三種可能：閱讀能力有問題、與病毒共存擺爛到底、利益勾結一起賺一起閉嘴？她感慨「出事當然也賠不了錢囉」，疾呼檢調充滿正義為國人努力吧！

白喬茵表示，食藥署給的快篩EUA為何會爭議不斷，台灣大型醫材商為何總輪不到代理機會，雙北明明有上千家醫材商，衛福部卻屢屢爆出讓小吃店、文具行接上億元的快篩標案，難道這些小店的訊息能力遠遠強過在業界長期走跳的資深醫材商嗎？還是說這些小店負責人都只是掛名的人頭而已？「我想，這才是真正的鬼故事」。