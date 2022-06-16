星座運勢網站「星座看看」分析12星座戀愛中最讓人幸福的階段，雙子座、處女座、天蠍座、水瓶座熱戀期對另一半最用心，讓人感到很幸福，摩羯座在邁入穩定期最讓情人有幸福感，射手座飄忽不定，分手後才能感到幸福。

▍白羊座

白羊座追求的階段最讓人感到幸福，他們對感情表達很直接，遇到喜歡的人就像孔雀開屏一樣，不斷展示自己的優點，只要是對方喜歡的就會想辦法達成，花費再多時間、金錢都不心疼。

▍金牛座

金牛座在暗戀的階段最讓人覺得幸福，因為他們此刻會非常真誠，對方只要稍有回應，他們就願意變成火山孝子。

▍雙子座

雙子座很愛追求新鮮感，戀愛最讓人感到幸福的階段就是熱戀期，只有這段時間他們表現最積極，過了這段時間就會明顯感受到他們態度變冷淡。

▍巨蟹座

巨蟹座體貼又細心，剛開始談戀愛的時候就把情人寵上天，最讓對方感到幸福，他們有犧牲奉獻的精神，但也很容易把人寵壞，另一半習慣他們的付出後就不懂得珍惜了。

▍獅子座

獅子座在追求的階段最讓人感到幸福，他們會收起霸道的脾氣，迎合對方喜好，等到正式交往後，很快又會變回控制狂。

▍處女座

處女座不但對自己要求高，對情人也很挑剔，不過熱戀時他們雙眼帶有熱戀的濾鏡，讓另一半感到很幸福，相處久了又開始變得囉嗦，什麼事情都要嘮叨一番。

▍天秤座

天秤座在曖昧階段最讓人有幸福感，因為在這段時間，他們會不吝於表達自己的愛意，反而正式交往後，他們會變得很低調，讓人懷疑他們的心意。

▍天蠍座

天蠍座在熱戀期最能讓情人感到幸福，等到過了這段時間，他們的佔有慾、疑心病開始作祟的時候，痛苦的時刻就來臨了。

▍射手座

射手座在戀愛中太過飄忽不定，一下熱情一下又搞消失，讓另一半很沒有安全感，所以跟他們分手後最能感到幸福，不再需要夜不成眠，以淚洗面。

▍摩羯座

摩羯座沉穩又理性，兩人過了熱戀期、進入穩定期後，最讓人感到幸福，另一半習慣他們的不善言詞，也能體會他們用行動展現的寵愛，是能夠相處一輩子的人。

▍水瓶座

水瓶座熱戀期會收起外星人的一面，願意跟另一半耐心解釋自己的想法，還特別喜歡規劃未來的藍圖，讓戀人非常有安全感。

▍雙魚座

雙魚座在曖昧期會非常貼心，做任何事、說任何話都會考慮對方的感受，常常想要逗對方開心，因此很快能讓人墜入愛河。