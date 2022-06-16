新竹輪胎行大火釀8死，家屬請來法師招魂，場面哀戚。（王惠慧攝）

新竹輪胎行縱火8死案 法師灑糖招魂與準備安靈。（王惠慧攝）

新竹市東大路正義輪胎行15日深夜惡火奪去8人性命，縱火兇手竟是屋主小兒子，疑似因金錢問題跟家人起衝突，竟憤而外出購買一桶汽油，返家後在1樓入口處潑灑縱火，火勢一發不可收拾，最終連兇手妻兒也均命喪火場。16日上午家屬請來法師招魂，屋主神情哀戚，讓人不忍。

一場大火奪去8人性命，兇手縱火動機費人猜疑。當地里長表示，輪胎行一家人平常相處融洽，在此開店30年了，孫子都是爸爸媽媽在帶，小兒子也在家裡幫忙修車，平常也多是父子間的拌嘴，此次縱火應是突發狀況。里長表示自己與屋主多年交情，沒聽過屋主抱怨兒子。

據了解，事發當下，有鄰居稱是親子之間因洗碗問題引發衝突，但經警方調查，應該非洗碗矛盾所致，恐是小兒子經常索討金錢，讓長輩經常言語教訓小兒子，推測當晚恐是長輩又碎唸，致使小兒子心生不滿引發殺機，於是當夜10時許奪門而出購買汽油返家縱火，終釀心碎憾事。

16日上午家屬請來法師舉行招魂儀式，因火場有4名幼童，法師們也撒糖一一喊名字招魂，屋主與其他家屬神情哀戚，甚至一度悲痛流淚，場面令人鼻酸。至於從軍隊趕抵新竹的大兒子則因確診隔離，未能到場。